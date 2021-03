Yakup Sarı merkeze alındı

1,5 yıldır sürdürdüğü Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ayrıldığı için bir veda mesajı yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, mesajında şunları dile getirdi:

“Çorum'da 1,5 yıla yakındır sürdürdüğüm İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden, Bakanlığımızın takdirleriyle MEB Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Birimine görevlendirilmiş bulunmaktayım. Göreve başladığım 11 Aralık 2019 tarihinden 5 Mart 2021 tarihine kadar siz değerli eğitim çalışanlarının ilimiz başarısına sağladığı katkılardan dolayı hem mutlu hem de huzur içinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bütün enerjisini, özverisini eğitime ayıran siz değerli eğitim çalışanlarımızla güzide ilimize, ülkemize, geleceğimize katkı sağladık. Akıl ve kalplerin birleşmesiyle yapılabilecek güzel eserler olduğunu bütün ilimize ve ülkemize gösterdik. Göreve geldiğim gün mesai mefhumu gözetmeksizin, insanı odak noktasına koyan, adaletli, herkesi birleştiren sevgi ve saygıya dayalı bir yönetim anlayışı uygulayarak görevimi yapmaya çalıştım. Görev yaptığım süre içerisinde bulunduğumuz makamlarımızın hizmet makamları olduğunu, ulaşılamaz yerler olmadığını, kapımızı ve gönlümüzü bütün Çorumlulara açarak kendisini rahatlıkla ifade edebildiği ve devletimizin güler yüzünü gördüğü yerler olduğunu göstermenin gayreti içerisinde oldum.

Eğitim alanındaki atılımları ile başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Ziya Selçuk ve Valimiz Mustafa Çiftçi olmak üzere Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, HİTÜ Rektörümüz, Vali Yardımcılarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, birlikte çalıştığımız kaymakamlarımız, kurum amirlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, velilerimiz, okul aile birliklerimiz, kıymetli basınımız ve bilhassa tüm Çorum halkının katkılarıyla Çorum eğitim camiamıza gönül verdi, el verdi, güven verdi. İşte bu destekler Milli Eğitim Müdürü olarak şahsıma moral, motivasyon ve enerji desteği oldu. Eğitim ile ilgili her türlü çalışmalarımın Çorum halkımız tarafından kabul gördü. Eğitime bu denli gönül vermiş bir ilin Milli Eğitim Müdürü olmak benim için daima bir onur oldu. Bu onuru yaşatan siz değerli meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma binlerce kez teşekkür ederim.

Okullarımızın tamamını ziyaret ederek ayak basmadık okul bırakmadık, sorunları yerinde tespit ettik ve yerinde çözmeye çalıştık. Selam vermediğimiz okul, hatırını sormadığımız öğretmenimiz kalmadı. İlimizde görev yapan tüm öğretmenlerimize şahsi cep telefon numaramı vererek gece-gündüz demeden her zaman yanlarında oldum. Doğum günlerinde Milli Eğitim personellerimizin ve ulaşamadığımız öğretmenlerimizin doğum günlerini telefon ile arayıp doğum günlerini kutladık.

'Her çocuk bir gelecektir' ilkesi ile bütün gayret ve enerjimizi, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, yarınlarımızı emanet edeceğimiz yeni neslin milli ve manevi değerlerine bağlı, içinde bulunduğumuz çağın bilgi ve becerilerine sahip, eleştirel düşünebilen bireyler olarak tam donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine adadık. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı bilgili, donanımlı, kültürlü her şeyden önce vatan, bayrak ve anne baba sevgisi ile yetişmeleri için var gücümüzle çalıştık.

Birlikte yakaladığımız bütün bu hizmetleri ve başarıları, gerçekleştirirken başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, HİTÜ Rektörümüz, Vali Yardımcılarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, kurum amirlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, eğitim sendikalarımız, İlçe Kaymakamlarımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, diğer okul müdürlerimiz ile bütün öğretmen, velilerimiz ve milli eğitim personelimin ve her zaman yanımızda olan değerli basınımızın desteği ile gerçekleşmiştir. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunarken, hiçbir zaman unutmayacağım ekip arkadaşlarım ve kadirşinas Çorum halkına haklarını helal etmelerini ve ayrıca kurumum adına minnet ve şükran duygularımı iletir, sağlık ve huzur dolu günler temennisiyle saygılarımı sunarım. Allah'a ısmarladık.”

YAKUP SARI KİMDİR?

1965 yılında Çorum Osmancık´ta doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladı. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinin ardından Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak üç yıl görev yaptı. 2008 yılında ise Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevine getirildi. 2012-2016 yılları arasında Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Görevini yürüten Yakup SARI, 2016-2019 yılları arasında Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttü. 11.12.2019 tarihinden itibaren Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Yakup SARI, evli ve üç çocuk babasıdır.

