Yakup Sarı Laçin’de…

Milli Eğitim Müdürü Sarı, Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve okul müdür yardımcıları ile değerlendirme toplantısı yaptı. Laçin’deki okullarda yapılan deprem güçlendirme çalışmalarını da inceleyen Milli Eğitim Müdürü Sarı, 15 Şubat’ta yüzyüze eğitime başlayacak köy okulları ve 1 Mart 2021’de normal eğitime başlayacak okulların durumunu da yerinde görme imkanı buldu.

Yakup Sarı ilk olarak ilçede görev yapan müdür yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile toplantı yaptı. Burada koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde geçen 2019 - 2020 eğitim öğretim ile 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil dönemine kadar geçen sürecin değerlendirilmesi yapıldı.

Sarı, okul müdür yardımcıları ve kurum personeline 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve salgın döneminde gerek sosyal sorumluluk projelerinde, gerekse yardımlaşma alanlarında göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi dağıtarak bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

Yakup Sarı ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam eden Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sarı, idareci, öğretmen ve personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)