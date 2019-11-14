Yakup Karaca’nın annesi Emine Karaca defnedildi

Merhum Osman Karaca’nın eşi, Bilal ve Yakup Karaca ile Rukiye Tekeli’nin annesi olan Emine Karaca, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Merhumenin cenazesi öğle namazına müteakip Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Ulucami Baş İmam-Hatibi Mustafa Gökmen tarafından kılınan cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti ve MHP İl, Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Emine Karaca, daha sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)