Yakup Esen son yolculuğuna uğurlandı
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın sevilen sanatçılarından ve Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Yakup Esen’in Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Güncel 30.06.2020, 11:21 30.06.2020, 11:24
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Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, sevenleri, yakınları, sanatçı dostları ve Kartallı vatandaşlar katıldı. Yakup Esen'in naaşı, Kartal Cemevi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.
Cenaze bugün sabah saatlerinde Çorum Kale Mahallesi'ndeki Üçköylüler Derneği önünde yapılan törenin ardından köyüne götürülerek toprağa verildi.
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