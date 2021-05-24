Yakıtı bitince yolda kalan otomobile TIR çarptı: 1 yaralı 

Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu-Çorum Karayolu’nun 18. kilometresinde meydana geldi. Çorum’da Sungurlu istikametine gitmekte olan Sururi Yalınkılıç yönetimindeki Renault marka otomobil yakıtının bitmesi üzerine yolda kaldı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Mustafa Atalay yönetimindeki TIR, yolda kalan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil şarampolden inerek tarlaya uçtu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sururi Yalınkılıç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



