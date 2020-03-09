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Yakamoz turşusu Hollanda’da

Çorum’da, tam 18 yıldır, hijyenik koşullardan ödün verilmeden, yöresel ve doğal ürün lezzetiyle turşu üretiliyor. Kalaycıoğlu firmasının “Yakamoz” markasıyla ürettiği turşular, ülke içinde yaygın olarak çoğu marketlere ulaşırken, 5 kıtada 25 ülkede de market raflarındaki yerini alıyor.

Yakamoz turşusu Hollanda’da

Çorum’da, tam 18 yıldır, hijyenik koşullardan ödün verilmeden, yöresel ve doğal ürün lezzetiyle turşu üretiliyor. Kalaycıoğlu firmasının “Yakamoz” markasıyla ürettiği turşular, ülke içinde yaygın olarak çoğu marketlere ulaşırken, 5 kıtada 25 ülkede de market raflarındaki yerini alıyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 21:50
Yakamoz turşusu Hollanda’da

“Yakamoz Turşu”nun özellikle yurttaşlarımızın damak zevkine hitap ettiği ülkelerden biri de Hollanda…1972 yılında işçi olarak Hollanda’ya gelen Seydi Kaya, 1990 yılında yine eşiyle birlikte ilk marketi açtı. Daha sonra, akrabalarının da Hollanda’ya gelip market açmalarına vesile oldu. Ve bu marketler, şu anda bulundukları bölgelerin en güçlü marketleri konumundalar.

Yakamoz Turşu yetkilileri Savaş Kalaycı ve Onur Kalaycı, Hollanda’da bayileri olan Çorumlu market sahiplerini ziyaret ettiler. Savaş ve Onur kalaycı, Avrupa pazarındaki büyüme çalışmaları sırasında kendilerine desteklerini esirgemeyen Hollanda’daki Çorumlu marketçiler Arap Erol (Öz Baktat Süpermarket), Celal Sarıkaya (Güven Süpermarket ), Satılmış Erol (Happy Süpermarket) ve Engin Çemrek (Defne Süpermarket) ve bayileri Groothandel Ustaca BV’ye teşekkürlerini ilettiler.

(Aliye ÖNCEL)

Son Güncelleme: 10.03.2020 00:10
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