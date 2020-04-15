Yakamoz Turşu’dan Gıda Bankasına bağış

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın açıklaması sonrası Çorum’un ve Türkiye’nin önde gelen turşu markalarından Yakamoz Turşu, 2592 kavanoz turşuyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda Bankasına bağışladı. Kalaycıoğlu Yönetim Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kalaycı, yardımları Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a teslim etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiği, bu dönemde devletin ve milletin yanında olduklarını belirten Onur Kalaycı, ekonomisi zor durumda olan ailelere Çorum Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla yardım yapmaya karar verdiklerini söyledi. Çorum Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla 7 binden fazla aileye yardım yapıldığını bildiğini söyleyen Onur Kalaycı, “Gıda Bankası çok önemli bir misyonu üstleniyor. Ramazan ayı öncesi bizim de bu süreçte bir katkımız olsun istedik ve 2592 kavanoz turşuyu Belediyemiz Gıda Bankasına teslim ettik" dedi. Kalaycı, yardımları sürekli hale getireceklerinin altını çizdi ve işadamlarına Gıda Bankası aracılığıyla dar gelirli ailelere yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da Onur Kalaycı’ya örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti.

(Haber Merkezi)