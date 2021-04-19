Yakamoz Turşu, Rusya’nın en büyük gıda fuarında

Yakamoz Turşu Pandemi sürecine rağmen yeni yatırımlarıyla istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Ahmet Kalaycı’nın kurucusu olduğu Yakamoz Turşu fabrikası, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde kalitesi ve lezzetiyle akla ilk gelen turşu markası olma vizyonuyla gelişimini sürdürüyor. Hedef pazarlardan biri olan Rusya’ya, Prodexpo Gıda Fuarı’yla adım atan Savaş ve Onur Kalaycı kardeşler şehrimizi ve ülkemizi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor.

Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile Ticaret Başmüşaviri Alper Eriten, Yakamoz standını ziyaret ederek sertifika verdiler ve ülkemiz ihracatına yaptığı katkılardan dolayı Yakamoz Turşu’ya teşekkür ettiler. Stand ziyareti esnasında turşu tadımı da yapan Büyükelçi Samsar, Çorum turşusunu çok beğendiğini dile getirdi.

Yakamoz Turşu sahiplerinden ihracat yetkilisi Savaş Kalaycı “Rusya'nın en büyük gıda tedarikçilerinden birisi Türkiye'dir. Bu sebeple Rus pazarı Türk Gıda Sektörü için çok önemli bir pazardır. Rusya’daki potansiyel müşterileri bulabilmek ve mevcut ihracatımızı artırabilmek için bu önemli fuara katıldık. Prodexpo Gıda Fuarı marka konumlandırmanız için önemli bir fuar oldu ve hızlı pazar penetrasyonu sağlayabileceğiz.” dedi.

Rusya-Türkiye arasında yaşanan gelişmeler neticesinde uçuşlarının sınırlandırıldığını belirten Savaş Kalaycı “İptal olan uçuşlar neticesinde Moskova’da mahsur kaldık ve ancak bir hafta sonra Kazakistan üzerinden yurda dönebileceğiz. Bütün bu gelişmeler daha güçlü bir inanç ve azimle çalışmamızı teşvik edecek ve üretim&ihracat sevdamızı tetikleyecek.” dedi.

Yakamoz Turşu sahiplerinden üretim yetkilisi Onur Kalaycı “Her yıl çiftçilerden aldığımız 7-8 Milyon kilogram sebzeyi turşu yapıyoruz ve ürettiğimiz ürünlerin %60’nı 30 ülkeye ihraç ediyoruz. Firmamızda 6 mühendis ve 100’e yakın çalışan bulunuyor. Bir çok ülkede önemli bir marka olmamızı sağlayan, başarının perde arkasındaki mimarları tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Onur Kalaycı son olarak “COVID 19 salgını bize bir kez daha gıdaların hayatımıza etki eden en temel unsurlardan biri olduğunu gösterdi. Tarımsal üretim ve tarımsal üretime dayalı fabrika yatırımların yapılması ülkemiz için stratejik öneme sahiptir. Tarımsal üretim hem ülkemizi ekonomik olarak kalkındıracaktır hem de herhangi bir salgın ya da dış ticarette bir aksama olduğunda, kendi üretim gücümüz gıda güvenliğimizi garanti altına alacaktır. Bu nedenle ülke olarak yatırımlara devam etmeliyiz ve yatırımları teşvik etmeliyiz.” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)