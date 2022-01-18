“Yakamoz aranan marka haline geldi”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkan Yardımcıları Yılmaz Peker, Ahmet Danlı, Adife Kanar ve Osman Aktı ile birlikte Yakamoz Turşu Üretim Tesisi’ni ziyaret ederek işletme sahibi Onur Kalaycı’dan bilgi aldı.

Yakamoz markasının, ileri teknolojiyle ve hijyenik şartlarda üretim yaparak yurt içinde ve yurt dışında büyük beğeni kazandığını ifade eden Yusuf Ahlatcı, “Yakamoz turşu ve salamura ürünlerinin aranan marka haline gelişi, Çorumlular olarak hepimizi gururlandırıyor” dedi.

(Haber Merkezi)

