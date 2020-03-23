Yahya, Zincirlikuyu’daki kabri başında Nihat Nikerel’i andı

Sıcak Saatler’in Cehennem Cevdet’i, Kurtlar Vadisi’nin Seyfo Dayı’sı, kendisine “yılın tiyatro oyuncusu” ödülünü kazandıran Ağır Roman’ın Arap Sado’su…Daha pek çok sinema filminin, televizyon dizisinin “karakter oyuncusu”…

Nihat Nikerel 1950’de Çorum’da doğmuştu, 27 Eylül 2009’da İstanbul’da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kendisinden iki yıl sonra da oğlu Kerem Nikerel, henüz 34 yaşında hayata veda edip babasının mezarına gömüldü.

Kendisini “Çorum’un Ünlü Göbeli” diye niteleyen sanatçı Yahya Çakıcı da, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda Nihat Nikerel’in kabrini ziyaret ederek “Fatiha” okudu. Çorumlu büyüğüne vefa borcunu yerine getirdi.

(Haber Merkezi)