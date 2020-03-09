Yahya Kemal’de hedef Türkiye finalleri

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çorum Halkoyunları Yarışması hafta sonu gerçekleştirildi. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmada stilize ve geleneksel olmak üzere iki ana kategoride ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri yarıştı.

Cumartesi günü ilkokullar arasında yapılan geleneksel kategoride Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu da yarıştı.

Antrenörlüğünü Çorum’u yıllarca il, bölge ve Türkiye finallerinde temsil eden Hasan Fazlı Uzun’un yaptığı Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu halkoyunları ekibi, ilkokul geleneksel kategorisinde Hürriyet İlkokulu, Albayrak İlkokulu ve Ertuğrul Gazi İlkokulu ile birlikte yarıştı.

Yarışmada jüri üyelerinin verdiği 85,60 puanla yarışmada üstün bir başarı sağlayan Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu, 4 okul arasından birinci olarak ipi göğüsleyen taraf oldu.

Öğrencilerin antrenörü Hasan Fazlı Uzun, “Çocuklarımız çok mutlu. Bugüne kadar bu başarı için çok çalıştık. Sonuçta da öğrencilerimle birlikte bu mutluluğu paylaşma fırsatı buluyorum. Hepsine gayretleri için teşekkür ediyorum. Velilerimize de hem bana hem de öğrencilerime verdikleri destekler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nun Çorum’u bölge finallerinde temsil edeceğini dile getiren Uzun, “Bu birincilikle birlikte geleneksel ilkokul kategorisinde ilimizi bölge finallerinde temsil etme şansına sahip olduk. Bugünden sonra daha da çalışarak Türkiye finallerine gitmek için çaba harcayacağız” dedi.

Yarışma sonunda kupa ve madalyalarını alan öğrenciler, birincilik sevincini aileleriyle paylaştı.

(Haber Merkezi)