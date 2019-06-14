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“Yahya Çoban’a haksızlık”
“Yahya Çoban’a haksızlık”

“Yahya Çoban’a haksızlık”

TSO ve Ticaret Borsası tepki gösterdi: “Hatadan dönülmezse, Milli Eğitim’le işbirliğini ve projeleri sonlandırırız”

“Yahya Çoban’a haksızlık”

TSO ve Ticaret Borsası tepki gösterdi: “Hatadan dönülmezse, Milli Eğitim’le işbirliğini ve projeleri sonlandırırız”

14 Haziran 2019 Cuma 01:38
“Yahya Çoban’a haksızlık”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Ticaret Borsası, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaşanan görev değişikliğine tepki gösterdi.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarı ile yürütürken hiçbir mazeret ve gerekçe gösterilmeden görevinden alınan Sayın Yahya Çoban’a büyük bir haksızlık yapılmıştır. Devlet idaresini bilen ve milli eğitim camiası tarafından kabul gören, yaptığı çalışmalar ile takdiri hak eden değerli bir bürokratımızın görevden alınma kararından ve hatasından vazgeçilmelidir.

İş dünyası olarak, Milli Eğitim ile yaptığımız tüm iş birliklerinden imtina edeceğimizi ve yürütmekte olduğumuz proje okulu faaliyetlerinden de feragat edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi. (Haber Merkezi)

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