Yahya Çoban annesini kaybetti 

Mehmet Çoban’ın eşi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban , Yakup Çoban ve Ahmet Çoban’ın annesi olan Zülfiye Çoban (69) hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Zülfiye Çoban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zülfiye Çoban saat 16.30’da Ulumezar’da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

