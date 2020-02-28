Yağmursuyu kollektörü yapım işi ihale edildi

Yağmursuyu Kollektörü Yapım İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 9 firma teklif sundu. İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Buharaevler 6. Sokak ve Çevreyolu arasında 1200 metre Yağmursuyu Kollektörü yapım işini kapsayan 948 bin 900 TL yaklaşık maliyetli ihaleye katılan firmaların ilk olarak belgeleri incelendi. Buna göre Staj İnşaat Taahhüt ile Ayrancıoğlu Müteahhitlik firmasının teklifleri belge eksikliği nedeniyle geçersiz sayıldı.

İhalede Baran Yıldırım 986 bin 750 TL, Toya İnşaat Ticaret 682 bin 790 TL, Kazım Kurt 533 bin 579 TL, Fatih Keleş – Cengiz Gül iş ortaklığı 773 bin 740 TL, Yazıcıoğlu İnşaat 899 bin 432 TL, Metin Hafriyat İnşaat 572 bin 460 TL ve RGM İnşaat 699 bin 960 TL’lik teklif sundu.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından ihale sonucunun resmi yazıyla bildirileceğini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)