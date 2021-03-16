Yağmursuyu hattı yapılacak

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda 2021 Yılı 1 Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Hattı Yapım işi ihale edildi.



Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilen atıksu ve yağmursuyu hattı işi için 4 firma teklif sundu.

Çorum Belediyesi’nin mücavir alan içinde 150, 200 ve 300mm Muflu beton boru ile Atıksu Parsel ve Yağmursuyu Izgara Bağlantısı Yapılması 1200 metre, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm’lik Muflu Beton Boru Döşenmesi 6000 metre Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Hattı Yapım işini kapsayan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi.

Yaklaşık maliyeti 2 milyon 21 bin 767 TL olan iş için Metin Hafriyat Kum İnşaat Taahhüt Toprak Sanayi ve Tic. Ltd. Şti tarafından 1 milyon 238 bin 750 TL, Toy-Er İnşaat Ticaret Ltd. Şti tarafından 1 milyon 327 bin 250 TL, Zeki Celiz tarafından 1 milyon 347 bin TL ve Kazım Kurt tarafından ise 1 milyon 827 bin 250 TL teklif verildi.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıklayarak ihaleyi sonlandırdı.

(Haber Merkezi)

