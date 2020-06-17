Yağmur suyu hat çalışmasında son 300 metre

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu çalışmayla birlikte sağanak yağışlarla birlikte gelen su baskını şikayetlerinin de ortadan kalkacağını kaydetti. Bölge sakinlerinden gelen talepleri de değerlendirerek bu çalışmayı yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Burada yağmursu ile ilgili çalışma yapılması noktasında kararımızı verdik. Buradaki sorunu en kısa sürede çözeceğiz. Melik Gazi deresine 1.250 metrelik hat döşüyoruz. 300 metrelik bir kısım kaldı. Arkadaşlarımız onu da kısa sürede tamamlamış olacaklar. Bundan sonra yağmur yağdığı zaman hemşehrilerimiz böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklar. Çalışmamız bölge sakinlerimiz başta olmak üzere tüm şehrimize hayırlı olsun” dedi.