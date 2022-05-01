Yağmur altında 1 Mayıs

“Covid-19” salgını nedeniyle iki yıldır kutlanamayan 1 Mayıs için DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş sendikaları tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nce alınan miting kararı gereği yaklaşık bin işçi ve emekçi, yağan yağmura rağmen saat 13.00’de Pirbaba Parkı’nda toplandıktan sonra miting alanı olan Saat Kulesi’ne yürüdü.

“Zamlara, yoksulluğa ve savaşa karşı” sloganların atıldığı 1 Mayıs’a DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlendikten sonra işten atılan Ekmekçioğlu Metal işçileri, DİSK Sosyal-İş, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, Tüm Bel Sen, BES, Tarım Orkam Sen, Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş ve Genel Sağlık İş, EYT’liler, inşaat işçileri, Halkevleri, CHP, EMEP, HDP, SOL Parti ve Yeşil Sol Parti üyeleri katıldı.

DİSK adına konuşan Hikmet Aydın, “Bu düzen böyle gitmez, birlikte değiştireceğiz” diyerek, ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma derken ülkede insanca yaşamak bir yana hayatta kalmanın bile zorlaştığını dile getirdi.

Mevcut düzeninin toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumadığını, tam aksine tehdit ettiğini kaydeden Aydın, “Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri, işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları ezdikçe eziyor” dedi.

Bu düzenin böyle gitmeyeceğini belirten Aydın, “Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu akıl dışı düzen Türkiye’nin sırtında bir yüktür. Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz.

Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var.

Emeğin, barışın, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün egemen olduğu bir düzeni biz kuracağız” dedi.

KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz, Birleşik Kamu-İş İl Başkanı Selim Bozkurt ve Birleşik Metal-İş Sendikası Temsilcisi Abdurrahim Birin’in konuşmalarının ardından Grup Günebakan’ın şarkıları eşliğinde halaylar çekildikten sonra miting sona erdi.