“Yağlık ayçiçeği ödemeleri kısa süre içinde başlayacak”
SS Çorum Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Bardakçı, kooperatifin 2021 yılı yağlık ayçiçeği fiyatının üst birlikleri olan Karadenizbirlik tarafından kg/5 TL olarak açıklandığını bildirdi.
Güncel 14.09.2021, 18:20
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“Şu ana kadar emanet olarak üreticilerimizden aldığımız ürünlerin müstahsil makbuzları hazırlanınca, ödemeleri en kısa sürede ilk yatırandan itibaren başlayacak” diyen Bardakçı, “Hasat sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını ve bol kazançlar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)
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