“Yağlık ayçiçeği ödemeleri kısa süre içinde başlayacak”

“Şu ana kadar emanet olarak üreticilerimizden aldığımız ürünlerin müstahsil makbuzları hazırlanınca, ödemeleri en kısa sürede ilk yatırandan itibaren başlayacak” diyen Bardakçı, “Hasat sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını ve bol kazançlar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)

