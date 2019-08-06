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“Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi yapılıyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

“Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi yapılıyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

06 Ağustos 2019 Salı 23:39
“Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi yapılıyor”

Bakan Pakdemirli; “Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerini Kurban Bayramı öncesi ödüyoruz. Bu çerçevede ‘Yağlı Tohumlu Bitkiler’ fark ödemelerinin kalan yüzde 30’luk kısmı ile ‘hububat, baklagil ve dane mısır desteği’ olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon TL ödenecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hasat Bayramı’nda açıkladığı gibi yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerini Kurban Bayramı öncesi ödediklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Bu çerçevede ‘Yağlı Tohumlu Bitkiler’ fark ödemelerinin kalan yüzde 30’luk kısmı ile ‘hububat, baklagil ve dane mısır desteği’ olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon TL ödenecek. Ödemeler bugün saat 18.00’den itibaren başlayacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

(İHA)

Son Güncelleme: 07.08.2019 00:01
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