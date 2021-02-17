Yağışlar elektrik arızasına yolaçtı

Bu kapsamda Akkent Mahallesi'nde etkisini arttıran kar yağışı, bir markette elektrik arızasına yol açtı. Edinilen bilgilere göre markete ulaşan güç kablosu, kar suyunu emip devre yaparak arıza verdi ve market karanlığa gömüldü.

YEDAŞ yetkililerine arızanın bildirilmesi üzerine ekipler hummalı bir çalışmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlar, ekipler tarafından akıma kapılmaları tehlikesine karşı uyarıldı. Onarım işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

(Haber Merkezi)