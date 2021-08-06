“Yağış azlığı ürün verimini de düşürdü”

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı son toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan oturumla gerçekleştirildi.

Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda Laçin Yeşilgöl’de İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Orta Gerilim Enerji Nakil Hattı’nın Laçin Kaymakamlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Yeşilgöl Projesi ile bir bütün oluşturduğundan, bu tesisinin işletilebilmesi için enerji nakil hattı ve trafo tesisinin Laçin Kaymakamlığı adına 25 yıl süre ile tahsisinin yapılıp yapılmayacağına ile ilgili konu oylama ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise kuraklık nedeniyle üreticiye sağlanan destekler ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Komisyon Başkanı Mehmet Turhan tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Turhan, ilimizde Ekim, Kasım ve Aralık döneminde 20,2 milimetre yağış gerçekleştiğini dile getirdi.

Turhan; “Komisyonun yaptığı çalışma sonucunda ilimizde Ekim Kasım Aralık döneminde 20,2 mm yağış gerçekleşmiş olup 2019 yılının aynı döneme göre (88,5)% 77’lik, uzun yıl yağış ortalamasına göre ise (105,0mm) %81’lik yağışlarda azalma olmuştur. 2021 yılı Ocak Mayıs döneminde de ilimiz merkez ve köylerine toplam 134,1 mm yağış gerçekleşmiş, uzun yıllar ortalamalarına göre de %32,2 oranında düşüş gözlemlenmiştir. Yağışlardaki bu düşüşlerden özellikle ilimizde tarımı yoğun bir şekilde yapılan arpa, buğday ve tritikale bitkileri olumsuz etkilenmiş ve verim kayıpları yaşanmıştır. Bilindiği üzere Valiliğimizin talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 2019 yılında gönderilen 5 milyon ödenekle 3 bin 260 üreticiye sertifikalı 1.604.750 kg buğday, 401 bin 250 kg tritikale, 905 torba mısır ve 13 bin 125 kg yonca tohumluğu; 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nca gönderilen 700 bin TL ve İl Özel İdaresi’nden tahsis edilen 300 bin TL ödenekle ise Merkez, Alaca, İskilip ve Uğurludağ ilçelerinde toplam 571 üreticiye 316,2 ton sertifikalı tohumluğu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında da ilimizde yaşanan doğal afetler nedeniyle zarara uğrayan üreticilerin yaralarını sarmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na ödenek talebinde bulunulmuştur” dedi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mehmet Turhan raporun devamında çeşitli afetlerden zarar gören çiftçilere Tarım Sigortaları, Tarım ve Orman Bakanlığı, DOKAP ve diğer kurumların sağladığı destekleri de anlattı.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise şehirden köye göç edenlerin ev sahibi yapılmasına yönelik ne gibi çalışmalar olduğuna yönelik İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Süleyman Ateş tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Köylerde yeni yapılacak evler veya köy konaklarının tahsisi gibi durumlar hakkında bilgi veren Komisyon Başkanı Ateş, köye göç etmek isteyenlere arsa üretiminin en uygun yönteminin köy yerleşik alanı içinde 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planı çalışması yapılması olduğunu sözlerine ekledi.

(Eray UZUN)

