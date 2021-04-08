Yağbat: “Usulde eksiklik olabilir, önemli olan esasta olmaması”

CHP’li Tuncay Yılmaz ve Rüştü Çağlar’ın eleştirilerine yanıt veren Yağbat, ihalelerde bazen açık ihale bazen de doğrudan temin yönteminin kullanıldığını belirterek, “Bazen işin yürümesi adına kanunun bize verdiği yetkileri usulüne uygun olarak kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li üyelerin, Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne alınan bilgisayar için şerh düştüğünü kaydeden Yağbat, “Hukuk İşleri’ndeki arkadaşlarımız Yargıtay ve Danıştay’ın programlarını kullanıyor. Tabi ki iyi bir bilgisayara ihtiyaçları var. Bu kaynak israfı değil, kaynağın doğru kullanımıdır. 2020’ed 155 açık ihale yapmışız ve katılım sayısı yüzde 6 artmış. Eğer burada milletin bir kuruşu bile heba oluyorsa bize zehir zıkkım olsun” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

