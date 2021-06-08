Yağbat: “Kavşaklarda yapılan düzenlemeler olumlu karşılandı”

CHP’li Tuncay Yılmaz’ın eleştirilerine yanıt veren Yağbat, “Tuzcular’a bizden önceki belediye başkanları o zamanın nüfus yoğunluğu ve araç sayısına göre o kavşağı yaptı. Kavşaklar o zamanın şartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ulaşım mühendislerinin yeni anlayışında kavşaksız bir model öngörüldü. Simülasyonlar sadece firma tarafından projeyi göstermek amacıyla yapılan bir çalışmadır. Hemşehrilemizin bizi doğru anladığını düşünüyoruz. Alt geçit düşüncemiz var fakat bunu yapamadık diye de küsüp oturmuyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Yağbat, gerek Tuzcular, gerek 23 Nisan, gerekse de Fevzi Çakmak Caddesi’nde yapılan kavşak düzenlemelerinin olumlu karşılandığını dile getirdi.

CHP’nin algı yönetimine devam ettiğini belirten Yağbat, “Tabi ki demokratik haklarını kullanıyor. Herkes burada serbest fikirlerini ifade etme hakkına sahiptir. Kadeş Kent Meydanı’ndaki binayla ilgili olarak yapılan ihale binanın dökülmesinden kaynaklanan bir ihale değil. Onun içerisinde fonksiyonlandırma ile ilgili bir süreç tamamlandıktan sonra bu süreçle ilgili belediyemiz son dönemde yapmış olduğu birtakım uygulamalar var.

Orada günün şartlarına uygun bir kütüphane alanına ihtiyaç vardı. Bu anlamda üst katının tamamını kütüphane olarak dizayn edilecek. Bina alt katında Belediye Başkanımızın seçim taahhütlerinden bir tanesiydi. Engelsiz bir kafenin yapılmasıydı. Alt katında yapılacak olan Engelsiz Kafenin belediyemiz tarafından işletilme düşüncesi vardı. Engelsiz kardeşlerimizin kullanabileceği ve bir takım engelsiz arkadaşlarımızın çalışabileceği bir alan olarak faaliyete geçireceğiz. Alt katın yarım kalan kısmını ÇOKİŞ Hizmetinin daha sağlıklı eğitimler alabilmesi adına bir alan için yapılan bir ihale süreci. Memleket faydasına yapılan bir iş olduğu için karşı çıkılmasını da normal buluyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

