Yaban hayvanları tedavi ediliyor
Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, doğada yaralı veya bitkin halde bulunan yaban hayvanlarını tedavi çalışmaları devam ediyor.
Güncel 19.05.2021, 19:26
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Duyarlı vatandaşların ihbarları değerlendirilerek doğada güçsüz düşmüş ya da yaralı bulunan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı Şube Müdürlüğü tarafından bulundukları yerden alınarak tedavi amacıyla Çorum Belediyesi Geçici Bakımevine götürülüyor.
Burada veterinerlerce kontrol ve tedavisi gerçekleştirilen tilki, karaca, şahin, leylek, ebabil, akbaba, baykuş gibi yaban hayvanları rehabilitasyonlarını tamamlamalarının ardından tekrar yaşam ortamlarına geri bırakılıyor.
(Nurdan AKBAŞ)
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