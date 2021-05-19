Yaban hayvanları tedavi ediliyor

Duyarlı vatandaşların ihbarları değerlendirilerek doğada güçsüz düşmüş ya da yaralı bulunan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı Şube Müdürlüğü tarafından bulundukları yerden alınarak tedavi amacıyla Çorum Belediyesi Geçici Bakımevine götürülüyor.

Burada veterinerlerce kontrol ve tedavisi gerçekleştirilen tilki, karaca, şahin, leylek, ebabil, akbaba, baykuş gibi yaban hayvanları rehabilitasyonlarını tamamlamalarının ardından tekrar yaşam ortamlarına geri bırakılıyor.

(Nurdan AKBAŞ)

