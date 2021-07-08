Yaban hayvanları için 38 “su oluğu” yapıldı

Yaban hayvanları için su oluğu yapımı çalışmaları tamamlanarak toplam 38 adet su oluğu ekipler tarafından belirlenen bölgelere yerleştirildi.

Yetkililer yaban hayvanlarının kurak geçen dönemlerde su ihtiyaçlarını gidermeleri için su oluklarının önemli olduğunu belirterek, sayının arttırılacağını belirttiler.

(Aliye ÖNCEL)

