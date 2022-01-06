Yabacıoğlu’nun acı günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Daire Başkanı önceki dönem Çorum Belediye Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Ahmet Yabacıoğlu’nun babası, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu’nun amcası Emin Yabacıoğlu vefat etti.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören 82 yaşındaki emekli öğretmen Emin Yabacıoğlu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Merhum Emin Yabacıoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danışmanı Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Mehmet Aşıla, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

