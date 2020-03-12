WhatsApp Gıda İhbar Hattı devrede

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla bir adım daha geldi. Alo 174 Gıda İhbar Hattı’ndan sonra WhatsApp Gıda İhbar Hattı da devreye girdi.

Bakan Pakdemirli, “Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, Gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Herhangi bir durumda soru işareti duyduğunuz bir konu olursa, mutlaka ALO 174 üzerinden ve bugün itibariyle devreye giren 0501 174 0 174 WhatsApp Gıda İhbar Numarası üzerinden mesajla bize ulaşın” dedi.

(Haber Merkezi)