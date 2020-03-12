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WhatsApp Gıda İhbar Hattı devrede

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, halk sağlığı ve güvenliği noktasında vatandaşlardan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp İhbar Hattının vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

WhatsApp Gıda İhbar Hattı devrede

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, halk sağlığı ve güvenliği noktasında vatandaşlardan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp İhbar Hattının vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

12 Mart 2020 Perşembe 21:51
WhatsApp Gıda İhbar Hattı devrede

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla bir adım daha geldi. Alo 174 Gıda İhbar Hattı’ndan sonra WhatsApp Gıda İhbar Hattı da devreye girdi.

Bakan Pakdemirli, “Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, Gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Herhangi bir durumda soru işareti duyduğunuz bir konu olursa, mutlaka ALO 174 üzerinden ve bugün itibariyle devreye giren 0501 174 0 174 WhatsApp Gıda İhbar Numarası üzerinden mesajla bize ulaşın” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 12.03.2020 22:52
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