“Web TV kurmak yerine basına destek sağlamak daha uygun olmaz mıydı?”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Belediye’nin samimiyetsiz icraatlarından birine daha şahit olduklarını, Belediye bünyesinde bir web TV açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, “Çeşitli bahanelerle halka hizmet ediyormuş gibi davranmanın adını hizmet koydular. 31 Mart’tan bugüne kadar geçen süre içerisinde yapılan icraatların hepsinde şahit oluyoruz ki, ‘yapıyor gibi’ siyaseti devam ediyor” dedi.

Geçmiş AKP’li Belediye yönetiminin, TV sevdasına milyonları çarçur ettiğini, güya özel televizyona, belediye birimlerinin tanıtımı adına reklam bedellerinin aktarıldığını, TV’ye alınan malzemelerin Belediye personeli tarafından teslim alınmasının açıklamasını da kimsenin yapamadığını belirten Tuncay Yılmaz, “Bu malzemeler nereye gitti? Parasını kim ödemişti? TV personelinden bazıları, maaşlarını Belediye’den mi aldılar?” ifadesini kullandı.

Tuncay Yılmaz, açıklamasını özetle şöyle sürdürdü:

“Yine aynı senaryo ile karşı karşıyayız. Şimdi de kaynaklar web TV için kullanılıyor. Nedeni, yerel basından yandaş olmayanların yanlışları dile getirmesi mi? Veya web TV diye yandaşları işe almak mı?

Dün de doğru-dürüst haber yapan basın cezalandırılmak istenmişti. Bugün de web TV kurarak yerel basınla haksız rekabet etmek yerine, samimi bir şekilde yerel basına destek artırılamaz mıydı? Ülke genelinde yerel basının çektiği sıkıntılar aşikâr. Çorum yerel basını da bundan nasibini fazlasıyla aldı. Hemen hemen her konuda memleketimiz için olumlu adımlar atan yerel basınımızı desteklemek yerine onların karşısına bir rakip edasıyla çıkıp haksız rekabet yaratmak, aba altından sopa göstermek midir?”

Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Yılmaz, açıklamasının sonunda şu soruları yöneltti:

“Belediye personeli tarafından teslim alınan TV 19’un malzemeleri ne oldu? Web TV’nin Çorumlu’ya maliyeti ne kadar? İnsanların geçim sıkıntısından intihar ettiği şehrimizde, bu savurganlığa gerek var mı? Geçmişte TV 19’da sunuculuk vb. yapan Belediye personeli şimdi nerede? Bu lüzumsuz harcamalar, sosyal yardım olarak vatandaşa dağıtılamaz mıydı?

Geçmişin ve bugünün takdiri ve değerlendirmesi, değerli çorum halkının.” (Haber Merkezi)