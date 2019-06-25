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Volkswagen için Çorum’un avantajları dikkate alınacak

Otomobil devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilirken, üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit ediyor. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung da, bu doğrultuda bir haber verdi.

Volkswagen için Çorum’un avantajları dikkate alınacak

Otomobil devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtilirken, üst düzey kaynaklar görüşmelerin iyi gittiğini ve Türkiye'nin yatırım için potansiyel ülkeler arasında öne çıktığını teyit ediyor. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung da, bu doğrultuda bir haber verdi.

25 Haziran 2019 Salı 23:22
Volkswagen için Çorum’un avantajları dikkate alınacak

Volkswagen’in Türkiye’deki yatırımı için Manisa’da bir yer üzerinde durulduğu da gelen haberler arasında. Ayrıca, CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın da, “Volkswagen benzinli ve dizel otomobil üretmek için Türkiye ya da Bulgaristan'a fabrika yatırımı yapmayı planlıyor. İbre Türkiye’den yana dönmüş durumda. Bu koşullarda Alman devinin Balıkesir’e yatırım yapması için avantajları var” dedi.

Bu gelişmelere karşılık, Çorum da, Volkswagen yatırımını talep etmeye güçlü biçimde devam ediyor. Zira, Çorum bu yatırım için çok ciddi avantajlara sahip. En başta, ÇORUM HABER’in öteden beri savunduğu gibi, Marmara ve Ege bölgelerinde yığılmış olan otomotiv sektörünün Anadolu’nun içlerine doğru çekilmesinde fayda var. Bu durumda da, doğu-batı, kuzey-güney akslarının kesişme noktasındaki “Dünyanın Merkezi” Çorum, “en uygun lokasyon” olarak değerlendiriliyor.

Kendi dinamikleriyle sanayileşme hamlesini başlatmış olan Çorum, girişimci ruha, yatırım iklimine ve sanayi altyapısına sahip olduğu için, Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde “Karadeniz Ekonomik İşbirliği” Projesi çerçevesinde, “Çorum üretim üssü, Samsun Limanı dünyaya çıkış kapısı” şeklinde bir hedef ortaya konulmuştu.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bu yatırımı Çorum’a çekebilmek için uzun süreden beri seferber olmuş durumda. Volkswagen nezdindeki girişimleri yanında, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletip Çorum’un avantajlarını anlatarak Çorum’un tercih edilmesi yönünde desteğini istedi.

Ahmet Ahlatcı, Çorum’da otomobil fabrikası için bin dönümün üzerinde bir arazinin hazır olduğunu ve Çorum’a yatırım konusunda her türlü kolaylığın sağlanacağını baştan beri ifade ediyor. Ahlatcı, son günlerde gelen bilgilerle ilgili olarak da, Çorum’un şansının devam ettiğini, ısrarlı olarak taleplerinin arkasında durduklarını önemle vurguluyor. (Haber Merkezi)

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