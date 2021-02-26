Virüsün pik yaptığı 5 ilde yarım milyon kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı verilere göre nüfusa oranla en fazla vaka olan iller Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize olarak dikkat çekti. Bu 5 ilde vaka sayısı 100 binde 200 kişiden fazla oldu. Türkiye’de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar Türkiye’de 6 milyon 710 bin 990 kişiye 1. doz, 1 milyon 511 bin 30 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 9 milyon 222 bin 20 kişiye korona virüsü aşısı yapıldı.

VİRÜSÜN PİK YAPTIĞI 5 İLDE 487 BİNDEN FAZLA İNSAN AŞILANDI

Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden anbean takip edilen veriler sonucunda 1 milyon 356 bin 79 nüfuslu Samsun’da şu ana kadar 133 bin 975 kişiye 1. doz, 29 bin 278 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 163 bin 253 kişiye Kovid-19 aşısı vuruldu. 811 bin 901 nüfuslu Trabzon’da 91 bin 17 kişiye 1. doz, 19 bin 747 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 110 bin 764 kişiye aşı yapıldı. 761 bin 400 nüfuslu Ordu'da 84 bin 177 kişiye 1. doz, 16 bin 92 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 100 bin 269 kişiye aşı yapıldı. 448 bin 721 nüfuslu Giresun'da 58 bin 8 kişiye 1. doz, 10 bin 631 kişiye 2. doz olmak üzere 68 bin 639 kişiye aşı yapıldı. 344 bin 359 nüfuslu Rize'de ise 36 bin 896 kişiye 1. doz, 7 bin 968 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 44 bin 864 kişiye korona virüsü aşısı yapıldı. Bu 5 ilden Samsun, Trabzon ve Ordu'da 100 binden fazla insan aşılanırken, Giresun ve Rize ile birlikte virüsün pik yaptığı 5 ilde 487 bin 789 kişi aşılandı. (İHA)