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Virüsü yenen kişi evinde ölü bulundu

Çorum'da koronavirüs tedavisi gören Mustafa Karaağaç, taburcu olmasından sonra hayatını kaybetti.

Güncel 22.11.2020, 19:17
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Virüsü yenen kişi evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre; bir süre önce yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanan 80 yaşındaki Mustafa Karaağaç, hastanede Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gülabibey Mahallesi'nde bulunan evinde dinlenen Mustafa Karaağaç'tan yakınları kendisinden bir süre haber alamadı. Meraklanan yakınlarının polise başvurmasıyla şahsın evine girildi.

Polis ekipleri Mustafa Karaağaç'ın Gülabibey Mahallesi'nde ki eve girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştılar. Yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Haber Merkezi)

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