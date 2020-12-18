Virüsten ölen sağlıkçıların yakınına aylık bağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının ümitle beklediği “koronavirüsün meslek hastalığı sayılması”nı içeren yeni düzenlemenin bir an önce TBMM'ye getirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılar için bir genelge yayımladı. Buna göre, koronavirüs tanısı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Uygulamadan üniversite ve özel hastane çalışanları da yararlanacak.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ve vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malülü hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin genelge yayımladı. Buna göre, sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

TRT Haber'in aktardığına göre bakanlığın yayımladığı genelge ile çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sağlık çalışanlarının, meslek hastalığı veya vazife malüllüğü kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecekleri açıklandı. Genelge ile virüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife mallülüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

(Haber Merkezi)