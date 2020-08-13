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Virüsten 13. vefat

Çorum’da son zamanlarda yükselen koronavirüs vaka sayıları uyarılar ve tedbirlere rağmen hiçbir türlü engellenemezken, önceki gün ilimizde bir erkek hasta daha hayatını kaybetti.

Güncel 13.08.2020, 19:39
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Virüsten 13. vefat

Alınan bilgiye göre son 10 günde 8.’nci hastanın vefat ettiği Çorum’da toplam vefat sayısı da 13’e yükselmiş oldu. Çorum’da 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü itibari ile 497 test yapılırken, 98 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka Bin 595’e, tedavi altındaki hasta sayısı ise 789’a çıktı.

26 hastanın iyileşerek taburcu olduğu Çorum’daki 789 vakanın 178’i Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görürken, 597’si ise evlerinde tedavilerine devam ediyor. Durumu ağır olan 7 hasta yoğun bakımda, 7 hasta ise entübe servisinde tedavilerini sürdürüyor. Toplam test sayısı ise 18 bin 792’e ulaştı.

(Haber Merkezi)

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