Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101063
ALTIN
328.370
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9519
EURO
6.9505

Virüse karşı önlemler artırıldı

İsmail Kakaç İlkokulu’nda Koronavirüse karşı rutin hijyen çalışmaları artırıldı. İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, sağlıklı bir nesil ve kaliteli bir eğitim için öncelikle eğitim ortamlarının sağlıklı ve hijyenik olması gerektiğini, okulda yapılan normal temizlikten sonra her gün düzenli olarak hijyen çalışmaları da yaptıklarını kaydetti.

Virüse karşı önlemler artırıldı

İsmail Kakaç İlkokulu’nda Koronavirüse karşı rutin hijyen çalışmaları artırıldı. İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, sağlıklı bir nesil ve kaliteli bir eğitim için öncelikle eğitim ortamlarının sağlıklı ve hijyenik olması gerektiğini, okulda yapılan normal temizlikten sonra her gün düzenli olarak hijyen çalışmaları da yaptıklarını kaydetti.

10 Mart 2020 Salı 19:50
Virüse karşı önlemler artırıldı

Yapılan açıklamalarda ülkede henüz bir vaka görülmemiş olsa da salgının kapıya dayandığını kaydeden Özçakır, “Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni koronavirüsün, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı belirtildi. Ayrıca hastalığın en çok karşılaşılan belirtileri arasında ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olduğu, şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebildiği yeni koronavirüsün kuluçka süresinin 2 ila 14 gün arasında olduğu bildirildi.

Hastalıktan korunmak için yapılabilecekler:

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı, tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalı, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı.

El hijyenine önem verilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalı" dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim