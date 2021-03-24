“Virüse karşı dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım”

Tahtasız ve Sezikli, pandemi sürecinde yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, Çorum’un Covid-19 virüsündeki mevcut durumu, vaka sayıları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İl Başkanı Tahtasız, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Başhekim Sezikli ise pandemi kısıtlamalarının gevşetilmeye başlamasının ardından vaka oranında büyük bir artış görülmeye başlandığını, buna rağmen hastaneye yatış oranında ve vefat sayılarında düşüş gözlendiğini anlatarak, hastanenin doluluk oranında herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Sezikli, tedbiri elden bırakmadan, maske, sosyal mesafe, hijyen gibi ana kuralları eksiksiz yerine getirmemiz ve son derece dikkatli olmamız gerektiğinin altını çizerek, pandemi sürecinin daha fazla hasar bırakmadan atlatılabilmesi için herkese görev düştüğünü dile getirdi.

Ziyarete CHP İl Bilim Sorumlusu Ali Bükücü de katıldı.

Başhekim Sezikli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Bükücü’ye teşekkür etti.

