Son Dakika

Virüse 20 günde 70. kurban

Çorum’da Cuma ve Cumartesi günleri yeni tip koronavirüs dolayısıyla 8 kişinin daha hayatını kaybederken, virüs nedeniyle son 20 günde 70. kişi de hayatını kaybetmiş oldu.

Güncel 25.10.2020, 19:26
317
Virüse 20 günde 70. kurban

Kurban Bayramı’nın ardından “Çok Yüksek Riskli” bölgeler grubunda yer alan Çorum’da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları da vefat sayıları da artmaya devam ediyor. Son haftalarda yeni tip koronavirüsün hızla yayıldığı Çorum’da yapılan uyarılar, çalışmalar ve denetime rağmen Covid-19 ölümleri bir türlü durdurulamıyor.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen Kurban Bayramı sonrasında yayılma hızı bir türlü durmayan ve gitgide şehrin tamamını etkisi altına alan salgında Cuma ve Cumartesi günleri de 8 kişi hayatını kaybetti. Buna göre son 20 günde 70 kişi salgın nedeniyle vefat etmiş oldu.

Alınan bilgiye göre 5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi, 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi, 20 Ekim’de 3 kişi, 21 Ekim’de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim’de 5 kişi ve 24 Ekim’de ise 3 kişi Covid-19 dolayısıyla can verdi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 25 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:55
Öğle 12:29
İkindi 15:25
Akşam 17:53
Yatsı 19:13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@