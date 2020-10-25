Virüse 20 günde 70. kurban

Kurban Bayramı’nın ardından “Çok Yüksek Riskli” bölgeler grubunda yer alan Çorum’da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları da vefat sayıları da artmaya devam ediyor. Son haftalarda yeni tip koronavirüsün hızla yayıldığı Çorum’da yapılan uyarılar, çalışmalar ve denetime rağmen Covid-19 ölümleri bir türlü durdurulamıyor.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen Kurban Bayramı sonrasında yayılma hızı bir türlü durmayan ve gitgide şehrin tamamını etkisi altına alan salgında Cuma ve Cumartesi günleri de 8 kişi hayatını kaybetti. Buna göre son 20 günde 70 kişi salgın nedeniyle vefat etmiş oldu.

Alınan bilgiye göre 5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi, 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi, 20 Ekim’de 3 kişi, 21 Ekim’de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim’de 5 kişi ve 24 Ekim’de ise 3 kişi Covid-19 dolayısıyla can verdi.

(Haber Merkezi)