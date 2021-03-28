“Virüs sadece kahvelerden mi yayılıyor?”

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat, tarihin en köklü mesleklerinden birisi olan kahveciliğin pandemi döneminde yok olmaya mahkum edildiğini söyledi.

Nesimi Özkubat; Türkiye’nin 11 Mart 2020 tarihinden beri adeta savaş açtığı covid-19 mücadelesinde Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca kapatılan kahvehane esnafının sesine kulak verilmediğini ve çok zor durum da olmalarına rağmen kapılarını hiçbir yetkilinin çalmadığını belirtti.



Kıraathane ya da kahvehanelerin Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Nesimi Özkubat, 11 Mart 2020 tarihinden devlet tarafından bu işletmelerin kapatıldığını hatırlatarak şunları söyledi; “Bugüne kadar işlemelerimiz kısıtlı olarak çalışmaktaydı. Tabi bunun adına çalışmak denirse. Bugüne kadar hiç kimse bize gelip ya arkadaşlar sizler ne yiyor ve ne içiyorsunuz” diyen olmadı. Bizler de ne yapacağız, kime gideceğiz, hadi sorunlarımızı geçtik, karnımızı doyurmanın derdine düştük. İnanın sağdan soldan para dilenmeye başladık, şuana kadarda hiç kimse bize el uzatmakta çaba göstermedi kara kara düşünür olduk. Televizyonlarda bir ara diriliş dizisi vardı. Şu anda biz bunun yok oluşunu yaşıyoruz.



İşletmelerimizin yüzde 20’si tamamen kapanmış durumda. Birçoğu da kara kara düşünmekte, şimdi size soruyorum. Bizler nereye gidelim. Kime derdimizi anlatalım, kimden çözüm isteyelim, Yetkililere buradan sesleniyorum. Şimdi siz evlerinize 12 ay boyunca bir kuruş para götürmeseniz evinizdeki eşiniz ne düşünecek, çocuklarınıza ne dersiniz. Birçoğumuz evine gittiğinde eşini evde bulamıyor, çocuklarını evde bulamıyor arkadaşlar. Neden bulamıyor bunu biliyor musunuz.? Hemen söyleyeyim. Çünkü, evlerinde tencere kaynamadığı için anne yada babalarının evine gidiyorlar da ondan. Biz üzülmekten bir hal olduk. Ama, devlet büyüklerimiz sağ olsunlar, gerekeni yapmadıkları gibi birde pandemi de kısıtlama üstüne bizi kısıtladılar maalesef ki, şimdide kendi keyfindeler.

Ben devlet büyüklerime buradan seslenmek istiyorum. Allah sizlere daha çok versin. Ancak, Gelin birde bizim yerimize kendinize koyun, üç beş gün gelin bu işletmelerin başına sizler geçin. Hatta bizlerde sizlerin yerine geçelim. Acaba şartlarımız ne olacak, acaba ne düşüneceksiniz. Bunu çok merak ediyoruz.

Elbette koronavirüs var ve bunu hepimiz bilmekteyiz. Bu süreç uzadıkça uzayacak. Bizlerde isteriz ki, bu corona illeti başımızdan bir an önce gitsin. En önemlisi şunu da açık ve net söylemek isterim. AVM’ler dolu, kongre salonları dolu buralarda virüs yok da bizim boş olan işyerlerinde mi var. Madem bizi kısıtlıyorsunuz o zaman gelin karnımızı doyurun, biz kendi isteğimizle değil, devlet büyüklerinin talimatları doğrultusunda işyerlerimizi kapattık. Daha doğrusu onlar kapatın dedi biz de kapatmak zorunda kaldık, Nasıl, 15 Temmuz’da ilk sokağa çıkanlar esnafsa, mütfen devletimizde bizim yanımızda olsun ve sesimize kulak versin. Bu konuşmam tüm işletmeci esnaf kardeşlerimizin ortak çağrısıdır”

(Nurdan AKBAŞ)