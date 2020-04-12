Virüs mücadelesi ve eczanelerin dezenfeksiyonu ile ilgili teşekkür

Ecz. Şefkat Güler’in mesajı şöyle:

“Dünyamızı ve Ülkemizi etkisi altına alan Covıd-19 pandemi sürecinde Çorum ilimiz için halk sağlığının korunması ve kontrol altına alınmasında çaba gösteren başta Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Vali Yardımcılarımıza,

Merkez ve İlçe eczanelerimizin rutin olarak dezenfeksiyon işlemini üstlenen Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın'a, Başkan Yardımcıları Sayın Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncer'e ve emeği geçen tüm ekibe sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, COVİD-19 pandemi süresince bizlere aydınlatıcı bilgiler sunan Hitit Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e, Rektör Yrd. Sayın Prof. Dr. Nurcan Baykam'a, halkımızın sağlığı ile ilgili tedbirlerde başarı ile görev yapan il Sağlık Müdürümüz Sayın Uz. Dr. Ömer Sobacı'ya, Sağlık Müdürlüğü idareci ve çalışanlarına, pandeminin koruyuculuğunu ve lojistik hizmetlerini üstlenen emniyet güçlerine ve zabıta çalışanlarımıza, hastalarımızın ilk ulaşım yerleri olan Aile Hekimliklerimize, Hastane Acillerimize, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi, Elitpark Hastanesi yöneticileri, doktorları, hemşireleri ve tüm sağlık çalışanlarına, ilimizdeki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına, pandemi bulaşma riskini en aza indirmek için kararlar alarak çaba gösteren Hıfzıssıhha Kurulu Üyelerine, Pandemi Kurulu Üyelerine ve Vefa Kurulu Üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. COVİD-19 salgınının sağlıkla sonlanmasını temenni ederiz.” (Haber Merkezi)