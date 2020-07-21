Virüs endişesi filtrasyonlu havuz taleplerini patlattı
2010 yılında kaybettiğimiz Çorum’un “doğa gönüllüsü” Rüstem Eren’in oğlu Erdem Eren, “Eresin İç Mimarlık” adı altında babasının yolunda hizmet vermeyi sürdürürken, dedesinin adını taşıyan 24 yaşındaki oğlu Emirhan Rüstem Eren de, “İç Mimar” olarak hizmet kervanına katıldı.
Güncel 21.07.2020, 00:30
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1970 yılında Valilik bahçesindeki havuzu yapmış olan Rüstem Eren’in oğlu ve torunu, kendisinin izinden giderek, filtrasyonlu havuz yapımında en ileri teknikleri uygulamaya başladılar.
Restorasyon ve büro-işyeri dekorları ile 3 D ve proje çizimi de yapan baba-oğul, pandemi sürecinde hijyen duyarlılığı tavan yapınca, “filtrasyonlu havuz” talebinin de adeta patladığını ve isteklere karşılık vermeye çalıştıklarını anlatıyorlar.
(Haber Merkezi)
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