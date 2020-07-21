Virüs endişesi filtrasyonlu havuz taleplerini patlattı

1970 yılında Valilik bahçesindeki havuzu yapmış olan Rüstem Eren’in oğlu ve torunu, kendisinin izinden giderek, filtrasyonlu havuz yapımında en ileri teknikleri uygulamaya başladılar.

Restorasyon ve büro-işyeri dekorları ile 3 D ve proje çizimi de yapan baba-oğul, pandemi sürecinde hijyen duyarlılığı tavan yapınca, “filtrasyonlu havuz” talebinin de adeta patladığını ve isteklere karşılık vermeye çalıştıklarını anlatıyorlar.

(Haber Merkezi)