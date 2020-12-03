Virüs 4 can daha aldı

Buna göre Çorum'un tanınmış esnaflarından Hacım Video sahibi Hacı Ahmet Erhan, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Merhumun cenazesinin saat 15.30'da Ulumezar’da kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Mine Uçar (66) da yakalandığı koronovirüs salgını sonucu vefat etti. Çorum Belediyesi'nden emekli Uğur Uçar’ın eşi, Polis memuru Çağrı Uçar’ın annesi olan Mine Uçar, Ulumezar’da toprağa verildi.

Marangoz esnafından Muharrem Okumuş (76), Covit-19 tedavisi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Salih, Vedat ve Sedat Okumuş'un babaları ve İbrahim ve Arslan Eceviş’in dayısı olan Celilkırı köyünden gelme Muharrem Okumuş'un cenazesi saat 15.00'de Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çorum'un Mecitözü İlçesi’nin Çayköy Köyü’nün eski muhtarı Hüseyin Özer (55), de Covid-19 sonucu vefat etti. Aysel Özer’in eşi, Mehmet, Ümit, Muhammet ve Kadir Özer’in babaları olan Hüseyin Özer, Çayköy Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)