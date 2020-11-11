Virüs 10 günde 57 can aldı

Yaklaşık bir yıldır dünya gündeminde bulunan koronavirüs salgını ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bayram sonrası artışa geçmişti. Vaka ve ölümlerdeki artışlar alınan tüm önlemlere rağmen durmazken, Kasım ayının gelmesi ile birlikte de ölüm sayıları daha da yukarılara tırmanmaya başladı.

Son haftalarda Covid-19 salgınının hızla yayıldığı ilimizde vefat sayılarında da artışın devam ettiği, özellikle 5 Ekim’den beri geçen sürede yaşanan can kayıplarının 151’e ve Kasım ayından beri ise 10 gün içinde 57’ye yükseldiği öğrenildi.

Buna göre koronavirüs salgını kapsamında ilimizde son bir ayda yaşanan ölümler şu şekilde: “5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de 3 kişi ve 21 Ekim'de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim'de 5 kişi, 24 Ekim’de 3 kişi, 25 Ekim'de 3 kişi, 26 Ekim'de 6, 27 Ekim'de 5, 28 Ekim'de 3 kişi, 30 Ekim'de 4, 31 Ekim'de 3, 1 Kasım'da 3, 2 Kasım'da 12, 3 Kasım'da 6, 4 Kasım'da 3, 5 Kasım'da 6, 6 Kasım'da 5, 7 Kasım'da 7, 8 Kasım'da 4, 9 Kasım'da 6 hasta ve 10 Kasım’da 5 hasta”

(Haber Merkezi)