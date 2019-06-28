Virgül Ayakkabı’da 10. yıl indirimi

Virgül Ayakkabı olarak Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No: 181/A adresinde hizmet verdiklerini dile getiren işyeri sahibi Hıdır Arslan, 10. Yıl nedeniyle tüm reyonlarda büyük indirimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tüm reyonlarda 24.90’dan başlayan fiyatlarla bay-bayan ayakkabı ve çanta ürünlerinin bulunabileceğini anlatan Hıdır Arslan, tüm Çorumluları bu indirimlerden yararlanmayla çağırdıklarını anlattı. Arslan, bir hafta sürecek olan indirimin ardından başka sürprizlerle yine Çorumluların karşısında olacaklarını dile getirdi. (Erkan BAYATLI)