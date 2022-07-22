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Vincin çarptığı otomobilin LPG tankı yola düştü

Güncel 22.07.2022, 19:38
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Vincin çarptığı otomobilin LPG tankı yola düştü

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan LPG tankı yerinden koparak yolun ortasına düştü. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak yol ortasındaki LPG tankına müdahale etti. 
İş makinesi, kaldırımda bulunan sinyalizasyon direkleri ve ağaçlara da zarar verdi.
Kazanın ardından şoka giren iş makinesinin sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)
 

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