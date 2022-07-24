Vinç sürücüsü tutuklandı

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Çevreyolu’nda meydana gelmişti. Necmettin Düz idaresindeki vinç, freninin boşalması neticesinde yol kenarında bekleyen bir otomobile ve kaldırımdaki vatandaşlara çarptı. Kazada azada 72 yaşındaki Satı Kılıç ve 33 yaşındaki kızı Elif Gürler yaşamını yitirirken vinç sürücüsü ise yaralandı.

Kazanın ardından yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan vinç sürücüsü Necmettin Düz gözaltına alınarak Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necmettin Düz, sevk edildiği Çorum Adliyesi’nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Volkan SINAYUÇ)

