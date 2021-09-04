Vinç ile kurtarıcı çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çorum Ankara Karayolu Citroen kavşağında meydana geldi. Bekir Münir Deniz idaresindeki 19 EY 609 plakalı Vinç, Ahmet Dilsiz yönetimindeki 19 KS 822 plakalı kurtarıcı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kapısı açılıp yere düşen Dilsiz aracın tekerlerinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ahmet Dilsiz, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dilsiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)