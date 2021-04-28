Villa, ticaret ve sanayi arsalarından biri satıldı

Çorum Belediyesi ihale yoluyla Buharaevler Mahallesi Ayarık mevkiindeki villa arsaları ile Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan ticaret ve sanayi arsalarını satışa sundu.

Mülkiyeti Belediye’ye ait olan Buharaevler Mahallesi 27. Sokak üzerinde bulunan villa arsaları ve Çorum Sanayi Sitesi girişinde bulunan ticaret ve sanayi arsaları, 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile en az yüzde 50'si peşin kalanı ise en çok 8 taksitle (taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır.) şeklinde satışa sundu.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda saat 14.00’de Encümen Üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ünsal Yeter yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede sadece bir villa arsasının satışı yapılabildi. Buna göre Ayarık mevkiinde bulunan 1000.41 metrekare alanlı 30 bin TL geçici teminatı olan ve 1 milyon TL üzerinden satışa sunulan arsa 1 milyon Bin TL’ye Yusuf Ceylan’a satıldı.

Buharaevler Mahallesi Ayarık mevkiindeki iki arsa ve Çorum Sanayi Sitesi’ndeki ticaret ve sanayi arsalarına ise alıcı çıkmadı.

(Haber Merkezi)

