Villa, ticaret ve konut arsası ihalesi bugün

Çorum Belediyesi villa, konut ve ticaret arsalarını ihale yoluyla satacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre Ayarık ve İbrahimçayırı bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsaları, Çepni Mahallesi’nde bulunan ticaret arsası, Gülabibey Mahallesi’nde bulunan ticaret+konut arsaları satılacak.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre yapılacak ihale bugün saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak. İhaledeki arsalan 3.5 milyon TL ile 6 milyo9n 610 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken ihaleye katılacak vatandaşlar satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/4-adet-arsa-satis-ihalesi/ internet adresinden görebilecek.

(Gülbahar TAŞ)

