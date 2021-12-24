Villa-konut sitesi arsası 5.9 milyona satıldı

Çorum Belediyesi’nin Silimkent bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsası ihale yoluyla satıldı.

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Silimkent’teki villa-konut sitesi arsasının satışı, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/a maddesine göre ihale yoluyla gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda saat 14.00’de Belediye Encümen’inin huzurunda yapılan ihale kapsamında söz konusu arsa 5 milyon 910 bin liralık teklifle Hasan Özsaraçoğlu tarafından satın alındı. (Taner ŞİMŞEK)

