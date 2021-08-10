Villa-konut, sanayi ve ticaret alanı ihalesi yarın

Çorum Belediyesi Basın biriminden yapılan açıklamaya göre, İlimiz Ayarık ve İlice bölgelerinde bulunan villa-konut arsaları, Çepni ve Gülabibey Mahallesinde bulunan ticaret ve sanayi arsaları satılacak. 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile gerçekleştirilecek olan ihale yarın saat 14,30’da Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak.

Açıklamada, ihaleye katılmak isteyen vatandaşların satışı yapılacak arsaların listesine https://corum.bel.tr/7-adet-arsa-satis-ihalesi/ internet adresinden görebilecekleri belirtildi.

(Haber Merkezi)

