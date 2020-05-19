“Vikingler atalarımız da acaba biz mi bilmiyoruz?”

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne alınacak bir doktor öğretim üyesinde aranan nitelikler; “Ortaçağ Tarihi Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve Vikinglerin Hıristiyanlık öncesi yaşamı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.” şeklinde tarif edildi.

Kuşkusuz, göreve getirilecek akademik personel önceden belirlenmişse, tez konusunun “ön koşul” olarak ortaya konulması, yeni rastlanan bir durum değil. Ama, 8. ve 11. yüzyıllar arasına tarihlenen İskandinav kökenli denizci bir kavim olan Vikingler söz konusu olunca, fazla tırmalayıcı bir tablo ortaya çıktı ve sosyal medyaya malzeme oldu.

19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu da, dijital medyadan kendisine ulaştırılan bu konuya kayıtsız kalamadı ve Hitit Üniversitesi’nde öğrenci sayısının azalışına da dikkat çektikten sonra, “Yoksa Vikingler atalarımız da biz mi bilmiyoruz?” sorusunu yöneltti.

Türkoğlu, konuya ilişkin olarak, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: “Sayın Rektör Beyefendi, almak istediği öğretim görevlisinin adını, soyadını, boyunu, kilosunu da şart olarak yazsaymış bari!..Vikingler üzerinde çalışma yapmış olmak, denizcilik açısından belki akla gelebilir, ama Çorum’da deniz de yok ki…”

“Sayın Rektör, kendinize İlahiyatçı yardımcı seçtiniz, açılış duasını bilmediğini söylüyor. Vikingler üzerine çalışan hoca belki biliyordur açılış duasını… Hititler olsa neyse…Ama, Vikingler bizim atalarımız da biz bilmiyorsak, o başka…Kim bu Vikingli’yi al dediyse artık!..” (Haber Merkezi)